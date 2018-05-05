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Анджелина Джоли увлеклась женатым коллегой

Анджелина Джоли
17:41 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Анджелина Джоли считает актера Эда Скрейна сексуальным и талантливым.

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли сейчас занята съемками в новой части фантастической картины "Малефисента". На съемочной площадке внимание знаменитости привернул коллега по фильму.

Анджелина Джоли блестяще, впрочем, как и всегда, сыграла роль злой и одновременно доброй крестной в фильме "Малефисента". Даты выхода второй части пока еще нет, однако известно, что команда создателей уже снимает продолжение.

Главного злодея в сиквеле "Малефисента-2" сыграет британский актер Эд Скрейн. Актер наиболее известен по роли Даарио Нахариса в третьем сезоне телесериала "Игра престолов", Фрэнка Мартина в фильме "Перевозчик: Наследие" и роли Фрэнсиса Фримена в фильме "Дэдпул".

Эд Скрейн

Инсайдеры сообщили, что Джоли заинтересовалась своим коллегой: "Анджелина считает Эда сексуальным и талантливым. Она все время ищет возможность пообщаться с ним в перерывах между съемками".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, "Малефисента-2", "Перевозчик: Наследие", Анджелина Джоли, Игра престолов, Новый мужчина Анджелины Джоли, Эд Скрейн.
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