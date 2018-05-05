Пэрис Хилтон покрасовалась в нежном наряде на вечеринке в честь девичника

Счастливая будущая невеста уже начала примерять белоснежные наряды. Не стала исключением вечеринка, посвященная девичнику. Однако на этот раз в центре внимания была не только Пэрис Хилтон, но и будущая супруга ее младшего брата. Тем не менее, 37-летняя звезда реалити-шоу смогла привлечь внимание гостей необычным нарядом.

Блондинка блистала в белоснежном платье с цветочным принтом длины миди, оригинальных босоножках на высоких шпильках, а также модном вязаном жакете с короткими рукавами. Кроме того Пэрис сделала изящные локоны, которые добавили нежности ее образу.

Стоит отметить, что невеста тоже блистала в белоснежном платье. Тесса фон Вальдердольфф надела короткое ажурное платье, а также замшевые мюли песочного оттенка. Стало известно, что среди приглашенных гостей присутствовала и мама Пэрис. Она продемонстрировала платье в пол розового оттенка, а также венок, декорированный искусственными розами.

Кстати, именно этот цветок стал символом вечеринки. Представительницы семьи Хилтон украсили столовую поместья белыми розами, а также подготовили изысканные десерты. Подруги невесты поздравили счастливицу, передав презенты. А кульминацией вечера стала презентация торта. Выяснилось, что лакомство было украшено большим количеством крема пурпурного цвета, а также съедобными бусами металлического оттенка.

Стоит отметить, что свадьба брата Пэрис и Тесс состоится в июне нынешнего года. Кстати, сейчас жених владеет 4 миллионами долларов, и по-прежнему входит в число наследников отельной империи.