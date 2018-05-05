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Бритни Спирс показала милое детское фото

Бритни Спирс
20:41 Сегодня Телеграф
newsyou.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная певица Бритни Спирс выложила в Сеть свой детский снимок.

Бритни Спирс показала, как выглядела в детстве, выложив в Инстаграм свою фотографию, на которой она запечатлена в красивом бальном платье и с бантом на голове.

 

 

Более трехсот тысяч инстаграм-пользователей оценили детское фото певицы при помощи лайков.

К слову, Бритни также порадовала фанатов свежим видео, на котором показала, как она занимается спортом вместе со своим возлюбленным. Пара вместе уже больше года и за это время бойфренд Спирс помог ей достичь неимоверных результатов в похудении и преображения фигуры.

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