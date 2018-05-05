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Американская модель стала самой дорогой звездой в Instagram

Кайли Дженнер
22:20 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Топ-модель Кайли Дженнер берет 1 млн долларов за рекламу на своей странице.

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, построившая бизнес-империю на собственном бренде косметики, побила рекорд поп-певицы Бейонсе, став самой дорогой звездой в Instagram.

По данным аналитического агентства D’Marie Analytics, стоимость одного рекламного поста на ее странице в популярном фотоприложении составляет не менее 1 млн долларов. Аналитики компании добавили, что 20-летняя Дженнер публикует рекламные публикации на своих личных страницах в соцсетях достаточно редко и всегда сопровождает их хэштегом #ad.

"Кайли стала мировым брендом. Эта молодая девушка-предприниматель достигла вершины успеха и стала невероятно влиятельной персоной в индустрии рекламы и маркетинга. Такого успеха порой не могут достичь даже самые опытные профессионалы", - отмечают в агентстве.

Они также отметили, что успех Дженнер в соцсетях свидетельствует не только о ее предпринимательском таланте, но и о том, что в рекламной индустрии происходят глобальные перемены. D’Marie Analytics приводит в пример стоимость 30-секундной рекламы на 2018 Super Bowl, которая составила 5 млн долларов, отмечая, что в ближайшем будущем вполне можно ожидать, что стоимость рекламы в соцсетях и на крупнейших ивентах в мире может быть одинаковой.

Напомним, ранее Кайли Дженнер с помощью всего одного твита обрушила акции популярной социальной сети Snapchat на 1,3 миллиарда долларов рыночной стоимости

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Кайли Дженнер, Кайли Дженнер в Instagram, Модель Кайли Дженнер.
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