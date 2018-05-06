Светлана Лобода раскрыла пол будущего ребенка

Украинская певца Светлана Лобода решила не распространять лишнюю информацию о своей беременности. До сих пор звезда не рассказала, кто является отцом ее ребенка.

Как известно, Светлана Лобода объявила о своей беременности во время вручения наград в Москве. Сразу после этого звезда со своей дочерью Евангелиной отправилась в США, где планирует рожать второго ребенка. Сейчас певица не комментирует все слухи, которые возникают в прессе, и наслаждается проживанием в солнечном Лос-Анджелесе.

Невольно Светлана Лобода все же открыла тайну, кто у нее родится – девочка или мальчик. В Instagram Stories певица опубликовала видео, где ее 7-летняя дочь поет хит мамы "Твои глаза". Однако девочка решила подобрать свои слова и запела: "Твоя сестра в животике сидит". После этого Евангелина подошла к звездной маме и нежно прижалась к ее животу.

Вскоре после публикации Светлана Лобода удалила запись. Однако сторонники успели поздравить беременную певицу.