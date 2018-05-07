Давайте вместе посмотрим, как выглядела и чем занималась герцогиня Кембриджская до свадьбы с принцем.

Кейт Миддлтон — признанная икона стиля Великобритании. Она не только великолепно выглядит, но и умеет преподнести себя в лучшем свете. Не зря ее считают одной из самых популярных женщин начала 21 века. Но так ли было всегда? Многие осуждают Кейт за то, что до королевской свадьбы она одевалась крайне безвкусно. Давайте вместе посмотрим, как выглядела и чем занималась герцогиня Кембриджская до свадьбы с принцем.