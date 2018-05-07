Давайте вспомним, как выпускные вечера проходили раньше, и сравним с нынешними.

Школа - замечательная беззаботная пора, но приходит время, когда нужно расставаться со школьной партой и вступать во взрослую жизнь. Вы помните свой выпускной вечер? Дискотеку в актовом зале, накрытый сто с газировкой и печеньками в классе... Времена меняются, и нынешние школьники уже не согласны на газировку и печеньки, сейчас выпускные отмечаются не хуже свадьбы, а в чем-то даже и круче! Вам не кажется что кто-то немножко зажрался?