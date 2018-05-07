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Принц Гарри и Меган Маркл станцуют свадебный танец под песню Уитни Хьюстон

Принц Гарри и Меган Маркл
18:35 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл и принц Гарри выполнят свой первый свадебный танец под песню легендарной американской певицы Уитни Хьюстон "I Wanna Dance With Somebody".

Раньше невеста Меган Маркл признавалась, что песня Уитни Хьюстон "I Wanna Dance With Somebody" для нее очень счастливая. И если эти слухи оправдаются, то это лишний раз подтвердит тот факт, что королевская свадьба все же несколько отойдет от устоявшихся британских традиций.

Обычно монаршие особы свой первый танец как муж и жены выполняют под медленные и романтические композиции, в противовес песни покойной Уитни, которая является достаточно быстрой и ритмичной. По задумке молодоженов, такая песня задаст тон всему празднику, а весь плейлист торжества также будет довольно веселым и энергичным.

"Они хотят, чтобы свадьба была веселой и отразила бы их собственные вкусы, их самих как личности, и не была такой, как это принято в королевской семье", – добавил инсайдер.

Родители братьев Гарри и Уильяма – принц Чарльз и принцесса Диана в 1981 году впервые станцевали под песню "They Say it's Wonderful" американского композитора еврейского происхождения Ирвинга Берлина, которую исполнил оркестр Ланина.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Видео, Меган Маркл, Песня, Принц Гарри, Свадебный танец, Танец.
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