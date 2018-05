Принц Гарри и Меган Маркл станцуют свадебный танец под песню Уитни Хьюстон

Раньше невеста Меган Маркл признавалась, что песня Уитни Хьюстон "I Wanna Dance With Somebody" для нее очень счастливая. И если эти слухи оправдаются, то это лишний раз подтвердит тот факт, что королевская свадьба все же несколько отойдет от устоявшихся британских традиций.

Обычно монаршие особы свой первый танец как муж и жены выполняют под медленные и романтические композиции, в противовес песни покойной Уитни, которая является достаточно быстрой и ритмичной. По задумке молодоженов, такая песня задаст тон всему празднику, а весь плейлист торжества также будет довольно веселым и энергичным.

"Они хотят, чтобы свадьба была веселой и отразила бы их собственные вкусы, их самих как личности, и не была такой, как это принято в королевской семье", – добавил инсайдер.

Родители братьев Гарри и Уильяма – принц Чарльз и принцесса Диана в 1981 году впервые станцевали под песню "They Say it's Wonderful" американского композитора еврейского происхождения Ирвинга Берлина, которую исполнил оркестр Ланина.