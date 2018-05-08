Подборка уникальных фотографий оккупированного Киева от всемирно известного фотографа Герберта Листа, служившего во время войны в Вермахте.

Подборка уникальных фотографий оккупированного Киева от всемирно известного фотографа Герберта Листа, служившего во время войны в Вермахте. Снимки выложены на сайте международного фотоагентсва Magnum Photos вместе с другими коллекциями Листа. Эти фотографии он сделал в июне-июле 1943 года. Оцените не только предметы съемки, но и художественную составляющую фотографий – композицию, тени, выбранные ракурсы и геометрию кадров...