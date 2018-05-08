Оля Фреймут показала фото подросшего сына

Известная украинская телеведущая Оля Фреймут поздравила сына Валерия с днем рождения. Мальчику исполнилось два года, сообщает 24tv.ua.

Как известно, в мае 2016 года Фреймут родила сына от телепродюсера Владимира Локотко. Тогда ведущая держала в секрете имя отца ребенка, но впоследствии рассказала, кто он.

"Сыночек, ты мое все... С днем рождения", – написала она.

Как сообщалось ранее, украинская певица Настя Каменских поделилась в Instagram стихом, который она посвятила Потапу в его день рождения 8 мая.