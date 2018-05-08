https://telegraf.com.ua/files/2018/05/0001-4e891dba-5af1d454-b7d9-d439354e-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4052237-olya-freymut-pokazala-foto-podrosshego-syina.html
Оля Фреймут показала фото подросшего сына
22:37 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости шоу бизнеса: Ольга Фреймут поздравила маленького сына Валерия нежными словами и опубликовала его фото со спины.
Известная украинская телеведущая Оля Фреймут поздравила сына Валерия с днем рождения. Мальчику исполнилось два года, сообщает 24tv.ua.
Как известно, в мае 2016 года Фреймут родила сына от телепродюсера Владимира Локотко. Тогда ведущая держала в секрете имя отца ребенка, но впоследствии рассказала, кто он.
"Сыночек, ты мое все... С днем рождения", – написала она.
Как сообщалось ранее, украинская певица Настя Каменских поделилась в Instagram стихом, который она посвятила Потапу в его день рождения 8 мая.
Telegraf.com.ua