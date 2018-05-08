Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина в ООН представит доклад о борьбе с российской пропагандой
Украина в ООН представит доклад о борьбе с российской пропагандой
Новости: Евровидение 2018: первый полуфинал (Онлайн)
Евровидение 2018: первый полуфинал (Онлайн)
Новости: Теннис. Свитолина не смогла пробиться в третий раунд турнира в Мадриде
Теннис. Свитолина не смогла пробиться в третий раунд турнира в Мадриде
Новости: Гостинный двор решением суда остается в собственности Киева
Гостинный двор решением суда остается в собственности Киева
X

Оля Фреймут показала фото подросшего сына

Оля Фреймут
22:37 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: Ольга Фреймут поздравила маленького сына Валерия нежными словами и опубликовала его фото со спины.

Известная украинская телеведущая Оля Фреймут поздравила сына Валерия с днем рождения. Мальчику исполнилось два года, сообщает 24tv.ua.

Как известно, в мае 2016 года Фреймут родила сына от телепродюсера Владимира Локотко. Тогда ведущая держала в секрете имя отца ребенка, но впоследствии рассказала, кто он.

 

Синочок, ти моє все... З Днем народження !

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

 

"Сыночек, ты мое все... С днем рождения", – написала она.

Как сообщалось ранее, украинская певица Настя Каменских поделилась в Instagram стихом, который она посвятила Потапу в его день рождения 8 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Знаменитости, Оля Фреймут, Певица, Ребенок, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Актриса Кирстен Данст родила мальчика Рианна поразила поклонников фото в нижнем белье своего бренда Кайли Дженнер подозревают в измене

Последние новости

Вот какие последствия ожидали людей, которые отказались покинуть свой дом (Фото) Минобороны анонсировали масштабное строительство хранилищ боеприпасов Эксперты рассказали, как распространяется рак
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Эксперты рассказали, как распространяется рак
03 В Запорожье горел титано-магниевый комбинат
04 Алексеев удивил зрителей "Евровидения" (Видео)
05 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
Новости сегодня
23:32 ВККС: Назначение новых судей улучшит ситуацию с правосудием в местных судах
23:21 На Хмельнитчине обвалилась стена мебельной фабрики
22:52 На школьном собрании на Одесчине родители побили чиновницу
22:50 Девушка купила себе старое бомбоубежище и сделала с ним невероятное (Фото)
22:42 "Реал" планирует усилить линию обороны одним из лидеров "Ромы"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ВСУ испытали пушки типа "Рапира"
ВСУ испытали пушки типа "Рапира"
Новости: США выходят из ядерной программы Ирана
США выходят из ядерной программы Ирана
Новости: В Минздраве рассказали о состоянии детей в Черкассах
Минздрав об отравлении детей в Черкассах
Новости: Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии
Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии
Добавить комментарий
0