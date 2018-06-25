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Отец Майкла Джексона смертельно болен

Джо Джексон
19:31 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Американский музыкальный менеджер Джо Джексон находится на грани смерти.

Об этом Джо Джексон написал на своей странице в Twitter. 89-летнего мужчину накануне госпитализировали и он запретил родственникам приближаться к нему и смотреть в его медицинскую карту.

"Я видел больше закатов, чем мне осталось увидеть. Солнце встает, когда приходит время и, нравится тебе это или нет, заходит, когда приходит время", – прокомментировал отец Майкла Джексона.

Госпитализирован отец короля поп-музыки

Также Джо Джексон опубликовал фотопортрет, на котором он изображен на фоне заката.

Дочь Майкла Джексона закрутила роман сразу с тремя девушками 

Джо Джексон - американский музыкальный менеджер, наиболее известный как патриарх музыкальной семьи Джексонов, и, в частности, отец певца Майкла Джексона и певицы Дженет Джексон.

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Новости шоу бизнеса, Болезнь, Джо Джексон, Менеджер, Отец Майкла Джексона.
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