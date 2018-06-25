Отец Майкла Джексона смертельно болен

Об этом Джо Джексон написал на своей странице в Twitter. 89-летнего мужчину накануне госпитализировали и он запретил родственникам приближаться к нему и смотреть в его медицинскую карту.

"Я видел больше закатов, чем мне осталось увидеть. Солнце встает, когда приходит время и, нравится тебе это или нет, заходит, когда приходит время", – прокомментировал отец Майкла Джексона.

Также Джо Джексон опубликовал фотопортрет, на котором он изображен на фоне заката.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC — Joseph Jackson (@Joe5Jackson) 24 июня 2018 г.

Джо Джексон - американский музыкальный менеджер, наиболее известный как патриарх музыкальной семьи Джексонов, и, в частности, отец певца Майкла Джексона и певицы Дженет Джексон.