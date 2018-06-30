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Настя Каменских показала снимок из отдыха

Настя Каменских
12:37 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских наслаждается отдыхом.

Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. Украинская поп-певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, поделилась со своими поклонниками фотографией, где певица отдыхает на шезлонге в одном купальнике. У артистки расслабленный вид и видно, что она отдыхает.

"ЛЕЕЕТООО. Как оно проходит у вас?" — так подписала фотографию Настя Каменских.

Пользователи ответили любимой певице, что они на работе, закручивают вишни и отдыхают на Мальте.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Настя Каменских, Настя Каменских в купальнике, Настя Каменских на отдыхе, Фигура Насти Каменских.
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1 Комментарий
  • Любовь 30.06.2018 12:52

    "... из отдыха"?))

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