Бывшая Джонни Деппа впервые вышла замуж

Известно, что супруги с очень скромной церемонией зарегистрировали свой брак в мэрии города Сен-Симеон близ Парижа. Невеста Ванесса Паради была в белом платье и с фатой, украшенной розовыми и фиолетовыми цветами. Жених – в темно-синем костюме.

Кроме того, среди гостей присутствовала дочь Ванессы Лили-Роуз Депп.

Заметим, что Паради прожила с Джонни Деппом 14 лет в гражданском браке и родила двух общих детей, но ни разу не была замужем за ним официально.