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Бывшая Джонни Деппа впервые вышла замуж

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри
16:11 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: 30 июня, знаменитая французская актриса, экс-возлюбленная Джонни Деппа Ванесса Паради впервые вышла замуж за режиссера и сценариста Самюэля Беншетри.

Известно, что супруги с очень скромной церемонией зарегистрировали свой брак в мэрии города Сен-Симеон близ Парижа.  Невеста Ванесса Паради была в белом платье и с фатой, украшенной розовыми и фиолетовыми цветами. Жених – в темно-синем костюме.

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Кроме того, среди гостей присутствовала дочь Ванессы Лили-Роуз Депп.

Лили Роуз Депп снялась топлес для обложки известного глянца 

Заметим, что Паради прожила с Джонни Деппом 14 лет в гражданском браке и родила двух общих детей, но ни разу не была замужем за ним официально.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Бывшая Джонни Деппа, Ванесса Паради, Режиссер, Самюэль Беншетри, Свадьба, Сен-Симеон, Сценарист, Французская актриса.
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