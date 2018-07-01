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Бывшая Джонни Деппа впервые вышла замуж
Новости шоу бизнеса: 30 июня, знаменитая французская актриса, экс-возлюбленная Джонни Деппа Ванесса Паради впервые вышла замуж за режиссера и сценариста Самюэля Беншетри.
Известно, что супруги с очень скромной церемонией зарегистрировали свой брак в мэрии города Сен-Симеон близ Парижа. Невеста Ванесса Паради была в белом платье и с фатой, украшенной розовыми и фиолетовыми цветами. Жених – в темно-синем костюме.
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Кроме того, среди гостей присутствовала дочь Ванессы Лили-Роуз Депп.
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Заметим, что Паради прожила с Джонни Деппом 14 лет в гражданском браке и родила двух общих детей, но ни разу не была замужем за ним официально.
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