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Наталья Могилевская поделилась пляжным снимком с отдыха в Одессе (Видео)

Смотрите фото (3)
Наталья Могилевская
21:17 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Наталья Могилевская поделилась снимком в Instagram, на котором показала, как отдыхает на курорте в Одессе.

Напомним, Наталья Могилевская недавно показала снимок своего питомца. Судя по всему певица очень любит кошек, хоть и называла себя раньше собачницей.

Этим летом певица не поехала отдыхать в любимую Индию. На этот раз Наталья предпочла отдохнуть в любимой Украине, на море в Одессе.

Наталья Могилевская не на шутку испугала своих поклонников

На фото певица поедает любимые фрукты, загорая на пляже. Снимок подписала:  "На пляже только я и дыньки))) #могилевская #моидынькиводессе #моиарбузыбыливболгарии #люблю #одесса". 

Наталья Могилевская показала закулисную часть своей фотосессии

Второй месяц лета звезда начала с отпуска в Одессе, там она не оставила свое любимое занятие - танцы. Вот как отдыхает в Одессе певица и танцовщица Наталья Могилевская:

 

А вот так? #могилевская #фотонапляже #beach #love #rest

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Напомним, Наталья сбросила много лишних килограммов, чтобы танцевать. Сейчас певица не перестает заниматься собой и не запускает свое тело, чему ее поклонники очень рады. Они уже привыкли видеть Наталью такой красивой и счастливой!

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Видео, Знаменитость, Наталья Могилевская, Одесса, Отдых, Отпуск, Певица, Пляж, Танцы, Фото.
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