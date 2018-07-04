Наталья Могилевская поделилась пляжным снимком с отдыха в Одессе (Видео)

Напомним, Наталья Могилевская недавно показала снимок своего питомца. Судя по всему певица очень любит кошек, хоть и называла себя раньше собачницей.

Этим летом певица не поехала отдыхать в любимую Индию. На этот раз Наталья предпочла отдохнуть в любимой Украине, на море в Одессе.

На фото певица поедает любимые фрукты, загорая на пляже. Снимок подписала: "На пляже только я и дыньки))) #могилевская #моидынькиводессе #моиарбузыбыливболгарии #люблю #одесса".

Второй месяц лета звезда начала с отпуска в Одессе, там она не оставила свое любимое занятие - танцы. Вот как отдыхает в Одессе певица и танцовщица Наталья Могилевская:

Напомним, Наталья сбросила много лишних килограммов, чтобы танцевать. Сейчас певица не перестает заниматься собой и не запускает свое тело, чему ее поклонники очень рады. Они уже привыкли видеть Наталью такой красивой и счастливой!