В Париже умер известный кинорежиссер Клод Ланцман

Известный французский журналист и кинорежиссер Клод Ланцман умер в Париже на 93-м году жизни. Клод Ланцман снимал, в основном, документальные фильмы. Самой известной его работой стала кинокартина «Шоа» (1985) о нацистских лагерях смерти и Холокосте.

Этот фильм получил почетную премию «Сезар» и BAFTA. Кроме того, Ланцман был главным редактором французского журнала Les Temps Modernes, основанном Жаном-Полем Сартром в 1945 году.