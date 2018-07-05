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В Париже умер известный кинорежиссер Клод Ланцман

Клод Ланцман
20:16 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Самой известной его работой стала кинокартина "Шоа" о нацистских лагерях смерти и Холокосте.

Известный французский журналист и кинорежиссер Клод Ланцман умер в Париже на 93-м году жизни. Клод Ланцман снимал, в основном, документальные фильмы. Самой известной его работой стала кинокартина «Шоа» (1985) о нацистских лагерях смерти и Холокосте.

Этот фильм получил почетную премию «Сезар» и BAFTA. Кроме того, Ланцман был главным редактором французского журнала Les Temps Modernes, основанном Жаном-Полем Сартром в 1945 году.

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Новости шоу бизнеса, Альманах 2018, Журналист, Париж, Режиссер, французский режиссер, Шоа.
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