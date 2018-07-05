Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины высоко оценивает решение ЕС по России
Президент Украины высоко оценивает решение ЕС по России
Новости: Крупнейшая ж\д компания Франции будет работать в Украине
Крупнейшая ж\д компания Франции будет работать в Украине
Новости: "Динамо" – "Тяньцзинь Цюаньцзинь": обзор матча и видео голов
"Динамо" – "Тяньцзинь Цюаньцзинь": обзор матча и видео голов
Новости: Ивана Купала 2018: волшебство праздничных гаданий
Ивана Купала 2018: волшебство праздничных гаданий
X

Анита Луценко показала отличную фигуру в стильном образе

Анита Луценко
20:42 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Анита Луценко опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Фитнес-тренер Анита Луценко многим украинцам помогла сбросить лишний вес. Ее тренировки хоть и сложные но эффективные, результат можно посмотреть в шоу "Зважені та щасливі", где Анита раньше была тренером.  

Известный украинский фитнес-тренер назвала пять лучших книг для мотивации

Анита Луценко подсказала, какие летние продукты вредят фигуре
Анита Луценко подсказала, какие летние продукты вредят фигуреЧитать полностью

Отметим, после родов Анита немного набрала лишнего веса, но быстро его сбросила. За что она заслуживает похвалы. Также, Анита не забывает о женских радостях. Девушка часто балует себя милыми обновками - соблазнительными платьями и купальниками. Не все же время носить спортивную форму. 

Анита Луценко прокомментировала уход из шоу "Зважені та щасливі"

Анита опубликовала в своем аккаунте в Instagram милый снимок. Там тренер сидит на розовом пуфике в длинной юбке и белых кроссовках, дополнив нежный образ серой футболкой. Улыбчивая Анита выглядит прекрасно в любой одежде, об этом скажет каждый мужчина. Снимок набрал много лайков и комплиментов. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Анита Луценко, Зважені та щасливі, Наряд, Образ, Спорт, Тренер, Фигура, Фитнес-тренер, Фото, Шоу.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Тина Кароль похвасталась нежным платьем от украинского дизайнера Шеннен Доэрти поделилась, как чувствует себя после операции Надежда Мейхер обескуражила золотыми туфлями и шикарным декольте

Последние новости

Официально: "Заря" подписала бразильского форварда Советник экс-президента Египта и еще 13 человек получили пожизненное Хавбек "Динамо" будет играть в Первой лиге за "Металлист-1925"
Сегодня читают
01 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
02 Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
03 Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
04 Украинского футболиста выгнали из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018
05 Олег Гусев нашел себе новый клуб
Новости сегодня
20:41 Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)
20:41 Стоматологи рассказали, что на нашу внешность влияют зубы мудрости
20:26 Стала известна дата трехсторонних газовых переговоров
20:19 Игрок "Реала" станет одноклубником Ярмоленко
20:16 В Париже умер известный кинорежиссер Клод Ланцман
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
"Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
Новости: Санкции против России официально продлены еще на год
ЕС продлил санкции против России
Новости: Утверждены новые правила въезда в Шенгенскую зону
Утверждены новые правила въезда в Шенгенскую зону
Новости: Исследователи рассказали, почему гибнут буревестники
Исследователи рассказали, почему гибнут буревестники
Добавить комментарий
0