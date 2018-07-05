Анита Луценко показала отличную фигуру в стильном образе

Фитнес-тренер Анита Луценко многим украинцам помогла сбросить лишний вес. Ее тренировки хоть и сложные но эффективные, результат можно посмотреть в шоу "Зважені та щасливі", где Анита раньше была тренером.

Отметим, после родов Анита немного набрала лишнего веса, но быстро его сбросила. За что она заслуживает похвалы. Также, Анита не забывает о женских радостях. Девушка часто балует себя милыми обновками - соблазнительными платьями и купальниками. Не все же время носить спортивную форму.

Анита опубликовала в своем аккаунте в Instagram милый снимок. Там тренер сидит на розовом пуфике в длинной юбке и белых кроссовках, дополнив нежный образ серой футболкой. Улыбчивая Анита выглядит прекрасно в любой одежде, об этом скажет каждый мужчина. Снимок набрал много лайков и комплиментов.