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Копия Матильды Ландо: Надежда Мейхер опубликовала новый снимок в Instagram
11:14 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Знаменита Надежда Мейхер-Грановская опубликовала новый снимок в Instagram, на котором она похожа на главную героиню фильма "Леон".
Напомним, Надежда Мейхер постоянно находится в движении. Она не сидит на месте, а открывает в себе все новый и новые таланты.
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Недавно артистка показала, как отлично справляется с тяжелыми упражнениями танцоров балета. Можно предположить, что Надя станет балериной. Ведь она уже успела досконально изучить танго, которое демонстрирует в спектаклях.
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Сегодня певица выложила снимок в Instagram, на котором выглядит, как главная героиня старого фильма "Леон" Матильда Ландо. Этот образ Наде очень идет, она будто помолодела. Поклонники рады новым изменениям артистки и ждут новых фото.
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