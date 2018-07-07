Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 07.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина все ближе к вступлению в НАТО: обнародован закон о нацбезопасности
Украина все ближе к вступлению в НАТО: обнародован закон о нацбезопасности
Новости: Централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой
Централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой
Новости: Легенда "Сан Антонио Сперс" переходит в другую команду
Легенда "Сан Антонио Сперс" переходит в другую команду
Новости: Ивана Купала 2018: сегодня, 7 июля, отмечаем праздничный день
Ивана Купала 2018: сегодня, 7 июля, отмечаем праздничный день
X

Копия Матильды Ландо: Надежда Мейхер опубликовала новый снимок в Instagram

Надежда Мейхер
11:14 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменита Надежда Мейхер-Грановская опубликовала новый снимок в Instagram, на котором она похожа на главную героиню фильма "Леон".

Напомним, Надежда Мейхер постоянно находится в движении. Она не сидит на месте, а открывает в себе все новый и новые таланты.

Надежда Мейхер обескуражила золотыми туфлями и шикарным декольте

Недавно артистка показала, как отлично справляется с тяжелыми упражнениями танцоров балета. Можно предположить, что Надя станет балериной. Ведь она уже успела досконально изучить танго, которое демонстрирует в спектаклях.

Надежда Мейхер показала свои детские снимки

Сегодня певица выложила снимок в Instagram, на котором выглядит, как главная героиня старого фильма "Леон" Матильда Ландо. Этот образ Наде очень идет, она будто помолодела. Поклонники рады новым изменениям артистки и ждут новых фото. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Внешность, Двойник, Копия, Матильда Ландо, Надежда Мейхер, Образ, Снимок, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Известная американская модель снялась в экстремальной фотосессии под водой Ширли Мэнсон призналась, что снова борется со своим мазохизмом Alyosha поделилась совместным фото с мужем на фоне гор

Последние новости

В США опасаются за жизнь Манафорта Олег Винник появится в фильме Юрия Горбунова (Видео) Под Харьковом появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
Сегодня читают
01 Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
02 Аваков предложил механизм давления на неонацистов
03 Нереально везучий водитель чудом остался жив, но лишился автомобиля (Видео)
04 Ученые рассказали о геологическом парадоксе английской деревни Уилленд
05 Сытник прогнозирует "предвыборную истерику"
Новости сегодня
11:45 Спасатели пробурили более 100 скважин, чтобы спасти детей из пещеры в Таиланде
11:24 Испанский специалист возглавит юношескую команду "Шахтера"
11:07 Продюсер Светланы Лободы рассказала, почему та не появляется в Украине
10:58 Ярмоленко вместе с "Боруссией" вышел из отпуска
10:48 Косметологи рассказали, как можно покончить с желтизной волос
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Закарпатье 7 июля объявили День траура
На Закарпатье 7 июля объявили День траура
Новости: Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Новости: В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова
В Москве прошел концерт в поддержку Сенцова
Новости: Ивана Купала 2018: красивые поздравления в открытках
Ивана Купала 2018: красивые поздравления в открытках
Добавить комментарий
0