Копия Матильды Ландо: Надежда Мейхер опубликовала новый снимок в Instagram

Напомним, Надежда Мейхер постоянно находится в движении. Она не сидит на месте, а открывает в себе все новый и новые таланты.

Недавно артистка показала, как отлично справляется с тяжелыми упражнениями танцоров балета. Можно предположить, что Надя станет балериной. Ведь она уже успела досконально изучить танго, которое демонстрирует в спектаклях.

Сегодня певица выложила снимок в Instagram, на котором выглядит, как главная героиня старого фильма "Леон" Матильда Ландо. Этот образ Наде очень идет, она будто помолодела. Поклонники рады новым изменениям артистки и ждут новых фото.