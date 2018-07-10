Эти снимки доказывают, что не бывает идеальных людей с идеальными телами.

Эти снимки доказывают, что не бывает идеальных людей с идеальными телами. К счастью, сейчас люди начинают потихонечку осознавать, что те тела, которые они видят в журналах и Instagram, чаще всего являются результатом умелой работы в Фотошоп. И в своей повседневной жизни реальные люди так не выглядят. Фитнес-тренер и популярный блоггер Чесси Кинг часто делится в своем аккаунте реальными фотографиями и видеороликами того, как выглядит её тело в повседневном состоянии без использования различных редакторов.