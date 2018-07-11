Брат Джулии Робертс посетит Украину

На 9-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) приедет известный актер Эрик Робертс, который является старшим братом голливудской звезды Джулии Робертс. Отмечается, что американский актер кино и телевидения, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Эрик Робертс станет почетным гостем фестиваля.

Джулия и Эрик Робертс

Актер снялся в более чем 400 кинолентах. Эрик Робертс известен по ролям в фильмах "Темный рыцарь", "Неудержимые", "Врожденный порок", "Окончательный анализ", "Специалист", "Одиссей", "Как узнать своих святых" и других. Он также сыграл в триллере "Восприятие" украинского режиссера Дженсена Ноэна (настоящее имя — Евгений Ножечкин).

Также в числе почетных гостей ОМКФ – французский актер Дени Лаван, редактор-основатель шведского киножурнала Filmkonst ("Киноискусство") Гуннар Бергдаль, украинская актриса Ада Роговцева, японский сценарист и режиссер Наоми Кавасе и другие.

Известно, что 9-й Одесский международный кинофестиваль состоится в Одессе с 13 по 21 июля. Предполагается, что его посетят более 150 тыс. человек.