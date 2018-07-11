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Брат Джулии Робертс посетит Украину

Эрик Робертс
10:22 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
lime.apostrophe.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Американский актер Эрик Робертс собирается посетить Одесский международный кинофестиваль.

На 9-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) приедет известный актер Эрик Робертс, который является старшим братом голливудской звезды Джулии Робертс.  Отмечается, что американский актер кино и телевидения, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Эрик Робертс станет почетным гостем фестиваля.

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Джулия и Эрик Робертс

Актер снялся в более чем 400 кинолентах. Эрик Робертс известен по ролям в фильмах "Темный рыцарь", "Неудержимые", "Врожденный порок", "Окончательный анализ", "Специалист", "Одиссей", "Как узнать своих святых" и других. Он также сыграл в триллере "Восприятие" украинского режиссера Дженсена Ноэна (настоящее имя — Евгений Ножечкин).

Также в числе почетных гостей ОМКФ – французский актер Дени Лаван, редактор-основатель шведского киножурнала Filmkonst ("Киноискусство") Гуннар Бергдаль, украинская актриса Ада Роговцева, японский сценарист и режиссер Наоми Кавасе и другие. 

Одесский Международный Кинофестиваль 2018: программа события

Известно, что 9-й Одесский международный кинофестиваль состоится в Одессе с 13 по 21 июля. Предполагается, что его посетят более 150 тыс. человек.

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Новости шоу бизнеса, Голливуд, Голливудские актеры, Джулия Робертс, Одесский международный кинофестиваль, Эрик Робертс.
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