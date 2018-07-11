Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Поклонники раскритиковали популярную телеведущую за ее фигуру

Регина Тодоренко
17:20 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Регина Тодоренко выложила снимок с отдыха и за это получила порцию негативных комментариев.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая запустила свое собственное шоу на одном из российских телеканалов, разместила на своей страничке в Instagram откровенное фото с отпуска.

В аккаунте знаменитости появилось фото в полосатом купальнике с узорами, на котором Регина похвасталась глубоким декольте, но вот животик решила прикрыть рукой, отчего пользователи принялись обсуждать лишний вес Тодоренко.

"Я люблю тропики. Здесь мне хорошо жить! даже врач-дерматолог прописал: «влажный тропический климат» Как-то раз я пришла к врачу с вопросом: «почему у меня сухая кожа , и я постоянно линяю как игуана» Ответ прост - климат не подходит. Надо уезжать жить на моря! Когда-то я так обязательно сделаю, буду старой бабкой-серфершей, живущей на красивой вилле на Бали", - написала под фото Регина.

Поклонники написали, что у ведущей изменилось телосложение. В частности, пользователи написали, что у Тодоренко стали большие бедра. Кроме того, некоторые посчитали, что знаменитость накачала себе грудь. А другие поклонники вообще решили, что Регина беременна.

"Регинка, ты поправилась", "Это фотошоп или ракурс такой? На фотке у тебя как будто огромные бедра", "Наконец-то грудь появилась", "Откуда появилась грудь?", "Регин, ты сиськи сделала?", "Ты беременна?", "Почему живот закрыла. Беременна?", - оставили комментарии под фото.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Регина Тодоренко, Регина Тодоренко в купальнике, Регина Тодоренко на отдыхе, Фигура Регины Тодоренко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Кем были наши кумиры до того, как стали известными (Фото) Маленький босс: мама Селены Гомес поделилась семейным видео с певицей в детстве (Видео) Вот так удивила: Джиджи Хадид поделилась снимком без макияжа и фильтров

Последние новости

Новый план Мэй лишит британские банки беспрепятственного доступа к рынку ЕС Укрзализныця увеличила перевозки пассажиров в страны ЕС Полторак и его коллега из Финляндии провели в Брюсселе переговоры
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
17:35 Протестующие штурмуют Киевсовет
17:31 Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0