Поклонники раскритиковали популярную телеведущую за ее фигуру

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая запустила свое собственное шоу на одном из российских телеканалов, разместила на своей страничке в Instagram откровенное фото с отпуска.

В аккаунте знаменитости появилось фото в полосатом купальнике с узорами, на котором Регина похвасталась глубоким декольте, но вот животик решила прикрыть рукой, отчего пользователи принялись обсуждать лишний вес Тодоренко.

"Я люблю тропики. Здесь мне хорошо жить! даже врач-дерматолог прописал: «влажный тропический климат» Как-то раз я пришла к врачу с вопросом: «почему у меня сухая кожа , и я постоянно линяю как игуана» Ответ прост - климат не подходит. Надо уезжать жить на моря! Когда-то я так обязательно сделаю, буду старой бабкой-серфершей, живущей на красивой вилле на Бали", - написала под фото Регина.

Поклонники написали, что у ведущей изменилось телосложение. В частности, пользователи написали, что у Тодоренко стали большие бедра. Кроме того, некоторые посчитали, что знаменитость накачала себе грудь. А другие поклонники вообще решили, что Регина беременна.

"Регинка, ты поправилась", "Это фотошоп или ракурс такой? На фотке у тебя как будто огромные бедра", "Наконец-то грудь появилась", "Откуда появилась грудь?", "Регин, ты сиськи сделала?", "Ты беременна?", "Почему живот закрыла. Беременна?", - оставили комментарии под фото.