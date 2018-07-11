Селену Гомес раскритиковали за лишний вес

В сети на официальной странице бренда в Instagram появились свежие снимки звезды. Для певицы это уже не первое сотрудничество с брендом. Ранее Гомес уже принимала участие в съемках рекламной кампании и тогда фанаты не поскупились на лестные отклики в адрес звезды.

Последняя же съемка разделила поклонников. Одни утверждали что Селена одно совершенство и нет чего клеветать в ее сторону. Недоброжелатели в свою очередь наоборот осудили Гомес за то, что она поправилась и для рекламы спортивного бренда вообще не подходит.

Но в сети появилось и третье мнение, его решили высказать сами создатели PUMA. По их словам Селена как никто подходит для рекламы и они очень рады сотрудничеству с ней. Что касается фигуры, то "...у малышки все прекрасно!"