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Эта американская звезда за один пост в Instagram зарабатывает больше президента

Ким Кардашьян
08:18 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: За рекламу в Instagram Ким Кардашьян вам придется выложить 500 тысяч долларов.

Светская львица Ким Кардашьян умеет удивлять не только откровенными нарядами, но и своими заработками. По данным американского сайта STAT, средний прайс за размещение поста в аккаунте Instagram Ким Кардашьян дорос до 500 тысяч долларов! К слову, зарплата президента США Дональда Трампа оставляет около 400 тысяч долларов в год.

По слухам, такую плату за пост установила мать Ким Крис Дженнер, которая контролирует выход всех постов в социальных сетях своих дочерей.

Например, STAT стали известны подробности контракта между Ким и медицинской компанией Duchesnay USA, представители которой и разгласили сумму сделки. Звезда получила полмиллиона долларов за пост, в котором рекламировалось лекарство, отпускаемое по рецепту, для лечения тошноты и рвоты при беременности.

Не уступает своими доходами и сестра Ким Кайли Дженнер. Кайли очень успешный предприниматель. На своем бренде косметики ''Kуlie Cosmetics'' девушке удалось заработать 900 миллионов долларов за 3 года. Она начала свой бизнес всего из трех помад.

Напомним, американская телезвезда Ким Кардашьян недавно дала откровенное интервью, в котором рассказала, почему она больше не будет делать селфи.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Блогеры, Голливуд, Ким Кардашьян, Светские львицы, Семейство Кардашян.
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