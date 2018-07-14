Эта американская звезда за один пост в Instagram зарабатывает больше президента

Светская львица Ким Кардашьян умеет удивлять не только откровенными нарядами, но и своими заработками. По данным американского сайта STAT, средний прайс за размещение поста в аккаунте Instagram Ким Кардашьян дорос до 500 тысяч долларов! К слову, зарплата президента США Дональда Трампа оставляет около 400 тысяч долларов в год.

По слухам, такую плату за пост установила мать Ким Крис Дженнер, которая контролирует выход всех постов в социальных сетях своих дочерей.

Например, STAT стали известны подробности контракта между Ким и медицинской компанией Duchesnay USA, представители которой и разгласили сумму сделки. Звезда получила полмиллиона долларов за пост, в котором рекламировалось лекарство, отпускаемое по рецепту, для лечения тошноты и рвоты при беременности.

Не уступает своими доходами и сестра Ким Кайли Дженнер. Кайли очень успешный предприниматель. На своем бренде косметики ''Kуlie Cosmetics'' девушке удалось заработать 900 миллионов долларов за 3 года. Она начала свой бизнес всего из трех помад.

Напомним, американская телезвезда Ким Кардашьян недавно дала откровенное интервью, в котором рассказала, почему она больше не будет делать селфи.