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Меган Маркл и Кейт Миддлтон самостоятельно посетят турнир Уимблдон

Меган Маркл и Кейт Миддлтон
13:14 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 14 июля, герцогини Кембриджская и Сассекская совершат самостоятельный выход в свет.

Любимицы британских подданных, Меган Маркл и Кейт Миддлтон, посетят женский финал теннисного турнира Уимблдон. На соревнования, которые пройдут сегодня, герцогини придут без мужей.

Известно, что на корт выйдет подруга Меган, теннисистка Серена Уильямс, которая сыграет с Анжелик Кербер за свой 24-й "Шлем".

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Перед игрой Кейт и Меган встретятся с титулованными спортсменками и бывшими обладательницами наград.

А в воскресенье, 15 июля, герцогиня Кэтрин, которая является патроном Всеанглийского лаун-теннисного клуба, посетит мужской финал турнира. На этот раз еу будет сопровождать супруг — принц Уильям.

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Новости шоу бизнеса, Герцогини Кембриджская и Сассекская, Герцогиня Кембриджская, герцогиня Сассекская, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Уильям.
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