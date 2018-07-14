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Меган Маркл и Кейт Миддлтон самостоятельно посетят турнир Уимблдон
Новости шоу бизнеса: Сегодня, 14 июля, герцогини Кембриджская и Сассекская совершат самостоятельный выход в свет.
Любимицы британских подданных, Меган Маркл и Кейт Миддлтон, посетят женский финал теннисного турнира Уимблдон. На соревнования, которые пройдут сегодня, герцогини придут без мужей.
Известно, что на корт выйдет подруга Меган, теннисистка Серена Уильямс, которая сыграет с Анжелик Кербер за свой 24-й "Шлем".
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Перед игрой Кейт и Меган встретятся с титулованными спортсменками и бывшими обладательницами наград.
А в воскресенье, 15 июля, герцогиня Кэтрин, которая является патроном Всеанглийского лаун-теннисного клуба, посетит мужской финал турнира. На этот раз еу будет сопровождать супруг — принц Уильям.
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