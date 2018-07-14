Меган Маркл и Кейт Миддлтон самостоятельно посетят турнир Уимблдон

Любимицы британских подданных, Меган Маркл и Кейт Миддлтон, посетят женский финал теннисного турнира Уимблдон. На соревнования, которые пройдут сегодня, герцогини придут без мужей.

Известно, что на корт выйдет подруга Меган, теннисистка Серена Уильямс, которая сыграет с Анжелик Кербер за свой 24-й "Шлем".

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Перед игрой Кейт и Меган встретятся с титулованными спортсменками и бывшими обладательницами наград.

А в воскресенье, 15 июля, герцогиня Кэтрин, которая является патроном Всеанглийского лаун-теннисного клуба, посетит мужской финал турнира. На этот раз еу будет сопровождать супруг — принц Уильям.