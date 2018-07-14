Умер актер известного телесериала "Звездный Путь"

На 86-м году жизни в собственном доме в Калифорнии умер американский актер Роджер Перри. Смерть актера подтвердила его дочь. Он был болен раком. Перри родился 7 мая 1933 года в штате Айова. Он наиболее известен по роли капитана Джона Кристофера в телесериале "Звездный Путь". За свою карьеру Перри снялся в 57 фильмах и различных сериалах. В частности, он снимался в картинах "Грязная любовь", "Семейка монстров" и сериале "Фэлкон Крест".

Несмотря на продуктивную карьеру в Голливуде со съёмками во множестве фильмов и сериалов, наибольшую известность ему принесла роль в эпизоде «Завтра — это вчера» сериала «Стартрек» («Звёздный путь». — RT)». «Возможно, я мог бы сделать больше в тот конкретный момент с этой конкретной сценой», — вспоминал актёр в интервью 2012 года. О том, где будет проходить церемония прощания с Роджером Перри, пока не сообщается.