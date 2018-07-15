Вашему вниманию невероятно красивая девушка, которая работает пилотом шведских авиалиний.

Знакомьтесь, эту девушку из Швеции зовут Сара Йоханссон, а ее страстью по жизни являются самолеты. Сейчас ей 33 года, и она является пилотом местных авиалиний. Что самое интересное, ранее Сара работала парикмахером, но затем решила полностью изменить свою жизнь и записалась на курсы пилотирования. После прохождения обучения, девушка начала свою карьеру с управления грузовыми самолетами, но теперь она пилотирует современные авиалайнеры, перевозя тысячи пассажиров в месяц.