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Надя Дорофеева показала шикарные ножки на новом снимке

Надя Дорофеева
09:36 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Надя Дорофеева показала очередную фотографию со своего магазина в Киеве.

Певица снова порадовала поклонников очередным снимком в Instagram. В своем магазине, в Киеве, девушка позировала перед зеркалом в чудесном купальнике бело-зеленого цвета, а сверху накинула кружевную накидку нежно молочного цвета.

Надя Дорофеева опубликовала горячий снимок со съемок клипа "Глубоко..."

"Киев - ты прекрасен. У тебя самая вкусная еда, самые эмоциональные люди и конечно самые красивые магазины... ну вы понимаете о чем я, да?", - подписала фотографию Дорофеева.

 

Поклонники были в восторге и оставили очень много комментариев:"Ты красотка", "Тебе все всегда идет", "Надя,ты тоже прекрасна!".

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Также фанаты заметили, что Надя немного поправилась и начали подозревать, может их кумир беременна:"Надя ты немного поправилась", "Вы беременны?", "Мне кажется. Надя.беременна".

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