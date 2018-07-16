Надя Дорофеева показала шикарные ножки на новом снимке

Певица снова порадовала поклонников очередным снимком в Instagram. В своем магазине, в Киеве, девушка позировала перед зеркалом в чудесном купальнике бело-зеленого цвета, а сверху накинула кружевную накидку нежно молочного цвета.

"Киев - ты прекрасен. У тебя самая вкусная еда, самые эмоциональные люди и конечно самые красивые магазины... ну вы понимаете о чем я, да?", - подписала фотографию Дорофеева.

Поклонники были в восторге и оставили очень много комментариев:"Ты красотка", "Тебе все всегда идет", "Надя,ты тоже прекрасна!".

Также фанаты заметили, что Надя немного поправилась и начали подозревать, может их кумир беременна:"Надя ты немного поправилась", "Вы беременны?", "Мне кажется. Надя.беременна".