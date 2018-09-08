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Сара Джессика Паркер показала не очень удачное платье

Сара Джессика Паркер
09:56 Сегодня Телеграф
lux.fm

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса попала под шквал критики фанатов из-за своей неосмотрительности.

Похоже, звездам живется непросто. Каждый их промах - возможность хорошенько о них посплетничать злым языкам. На таком месте недавно оказалась Сара Джессика Паркер. 53-летняя актриса во всей красе появилась на красной дорожке кинофестиваля в Довиле.

Для светского раута Сара выбрала достаточно сексуальное платье в пайетках с очень пикантным декольте. Вырез был настолько глубоким, что на груди Паркер можно было увидеть следы от купальника, что вызвало смех со стороны пользователей.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Декольте, Мероприятие, Платье, Сара Джессика Паркер, Снимки.
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