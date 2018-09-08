Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4462123-sara-dzhessika-parker-pokazala-ne-ochen-udachnoe-plate.html
Сара Джессика Паркер показала не очень удачное платье
Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса попала под шквал критики фанатов из-за своей неосмотрительности.
Похоже, звездам живется непросто. Каждый их промах - возможность хорошенько о них посплетничать злым языкам. На таком месте недавно оказалась Сара Джессика Паркер. 53-летняя актриса во всей красе появилась на красной дорожке кинофестиваля в Довиле.
Для светского раута Сара выбрала достаточно сексуальное платье в пайетках с очень пикантным декольте. Вырез был настолько глубоким, что на груди Паркер можно было увидеть следы от купальника, что вызвало смех со стороны пользователей.
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