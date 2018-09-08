Сара Джессика Паркер показала не очень удачное платье

Похоже, звездам живется непросто. Каждый их промах - возможность хорошенько о них посплетничать злым языкам. На таком месте недавно оказалась Сара Джессика Паркер. 53-летняя актриса во всей красе появилась на красной дорожке кинофестиваля в Довиле.

Для светского раута Сара выбрала достаточно сексуальное платье в пайетках с очень пикантным декольте. Вырез был настолько глубоким, что на груди Паркер можно было увидеть следы от купальника, что вызвало смех со стороны пользователей.