В Instagram набирает популярность новый тренд

Популярные блогеры и знаменитости публикуют в сети сексуальные фото с обнаженной грудью, прикрытой ананасами. Сексуальные снимки дали старт новому тренду, следуя которому девушки из разных стран мира стали публиковать собственные откровенные фото с соответствующим хэштегом.





Кроме того, в Instagram появилась отдельная страница Fruit Bra, посвященная тренду #pineappleboobs, где публикуются откровенные снимки полуобнаженных девушек с ананасами.