Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4464498-v-instagram-nabiraet-populyarnost-novyiy-trend.html
В Instagram набирает популярность новый тренд
18:17 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: В Instagram набирает популярность сексуальный тренд #pineappleboobs, который вдохновил девушек из разных стран мира на публикацию откровенных снимков.
Популярные блогеры и знаменитости публикуют в сети сексуальные фото с обнаженной грудью, прикрытой ананасами. Сексуальные снимки дали старт новому тренду, следуя которому девушки из разных стран мира стали публиковать собственные откровенные фото с соответствующим хэштегом.
Кроме того, в Instagram появилась отдельная страница Fruit Bra, посвященная тренду #pineappleboobs, где публикуются откровенные снимки полуобнаженных девушек с ананасами.
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