Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4469299-tantsyi-so-zvezdami-2018-pavel-vishnyakov-zagovoril-o-romane-s-partnershey-po-shou.html
Танцы со звездами 2018: Павел Вишняков заговорил о романе с партнершей по шоу
20:14 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Звезда сериала "Опер по вызову" и участник шоу "Танці з зірками" Павел Вишняков дал откровенное интервью Кате Осадчей, в котором говорил о личной жизни.
Участник шоу "Танці з зірками" актер Павел Вишняков в новом выпуске "Светской жизни" рассказал, что армия его поклонниц увеличилась в разы после выхода первого эфира. Однако девушкам придется смириться с тем, что завидный холостяк присмотрелся к своей прекрасной партнерше Юле Сахневич.
Смущенный Павел заявил, что роман с Юлией может быть, но больше рассуждать на эту тему не стал. "У меня самая красивая и самая лучшая партнерша. И мы оставим это без комментариев", — подытожил актер.
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