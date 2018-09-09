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Танцы со звездами 2018: Павел Вишняков заговорил о романе с партнершей по шоу

Павел Вишняков и Юля Сахневич
20:14 Сегодня Телеграф
Хочу
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда сериала "Опер по вызову" и участник шоу "Танці з зірками" Павел Вишняков дал откровенное интервью Кате Осадчей, в котором говорил о личной жизни.

Участник шоу "Танці з зірками" актер Павел Вишняков в новом выпуске "Светской жизни" рассказал, что армия его поклонниц увеличилась в разы после выхода первого эфира. Однако девушкам придется смириться с тем, что завидный холостяк присмотрелся к своей прекрасной партнерше Юле Сахневич.

Смущенный Павел заявил, что роман с Юлией может быть, но больше рассуждать на эту тему не стал. "У меня самая красивая и самая лучшая партнерша. И мы оставим это без комментариев", — подытожил актер.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Катя Осадчая, Опер по вызову, Павел Вишняков, Светская жизнь, Танці з зірками, танцы со звездами 2018, Юля Сахневич.
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