Танцы со звездами 2018: Павел Вишняков заговорил о романе с партнершей по шоу

Участник шоу "Танці з зірками" актер Павел Вишняков в новом выпуске "Светской жизни" рассказал, что армия его поклонниц увеличилась в разы после выхода первого эфира. Однако девушкам придется смириться с тем, что завидный холостяк присмотрелся к своей прекрасной партнерше Юле Сахневич.

Смущенный Павел заявил, что роман с Юлией может быть, но больше рассуждать на эту тему не стал. "У меня самая красивая и самая лучшая партнерша. И мы оставим это без комментариев", — подытожил актер.