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Танцы со звездами 2018: Павел Зибров прокомментировал уход из шоу

Павел Зибров и Мария Шмелева
10:55 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В воскресенье, 9 сентября, зрители наблюдали за новым выпуском полюбившегося шоу "Танцы со звездами".

По результатам голосования, на третьем эфире свое участие завершила пара Павла Зиброва и Марии Шмелевой. На своей страничке в Instagram Зибров опубликовал пост, в котором поблагодарил всю команду проекта. Кроме того, исполнитель отметил, что уже успел полюбить танец и, что для него поддержка поклонников - это и есть победа.

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"Я очень благодарен всем, кто верил и поддерживал нас! Спасибо за возможность стать частью такого невероятного шоу телеканала 1+1. Самое главное - это то, что я действительно полюбил танец. Это, без преувеличений, огромная заслуга Марии Шмелевой. Я благодарен Маше за то, что она терпела меня и верила в нашу пару на паркете. Если к этому добавить вашу поддержку, то это и есть победа", - написал Павел.

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И хоть танцевальные способности певца далеки от идеала, но тем не менее, с каждым выходом артиста на сцену было видно, как сильно он старается. Поэтому фанаты отметили, что будут очень скучать за парой: "Самая яркая пара, будем скучать", "очень достойно ушли", "для нас ви легенда хорошего танца".

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Новости шоу бизнеса, Мария Шмелева, Павел Зибров, Певец, Танці з зірками, Танцы со звездами, танцы со звездами 2018.
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