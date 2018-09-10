Танцы со звездами 2018: Павел Зибров прокомментировал уход из шоу

По результатам голосования, на третьем эфире свое участие завершила пара Павла Зиброва и Марии Шмелевой. На своей страничке в Instagram Зибров опубликовал пост, в котором поблагодарил всю команду проекта. Кроме того, исполнитель отметил, что уже успел полюбить танец и, что для него поддержка поклонников - это и есть победа.

"Я очень благодарен всем, кто верил и поддерживал нас! Спасибо за возможность стать частью такого невероятного шоу телеканала 1+1. Самое главное - это то, что я действительно полюбил танец. Это, без преувеличений, огромная заслуга Марии Шмелевой. Я благодарен Маше за то, что она терпела меня и верила в нашу пару на паркете. Если к этому добавить вашу поддержку, то это и есть победа", - написал Павел.

И хоть танцевальные способности певца далеки от идеала, но тем не менее, с каждым выходом артиста на сцену было видно, как сильно он старается. Поэтому фанаты отметили, что будут очень скучать за парой: "Самая яркая пара, будем скучать", "очень достойно ушли", "для нас ви легенда хорошего танца".