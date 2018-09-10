В семье Бекхэм пополнение
Новости шоу бизнеса: Виктория Бехкэм выложила в своем Instagram-Stories интересный пост.
19-летний британец Бруклин Бекхэм после отношений с актрисой Хлоей Морец больше не появлялся на публике в компании девушек. Однако его звездная мамочка Виктория Бекхэм, похоже, решила исправить эту ситуацию.
Британский дизайнер и экс-участница группы Spice Girls опубликовала в Instagram-Stories миловидный снимок с двумя щенками – Фигой и Оливией. Они и стали новыми членами большой семьи Бекхэмов, а особенно – старшего сына Бруклина.
"Новая девушка в жизни Бруклина", – подписала фото Виктория Бехкем в своей заметке.
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Фото, где счастливый парень обнимает одного из щенков, уже собрало более полмиллиона лайков и комментариев. А комментаторы выразили надежду, что в отношениях с Фигой Бруклин будет менее легкомысленным, чем с девушками.