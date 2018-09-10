В семье Бекхэм пополнение

19-летний британец Бруклин Бекхэм после отношений с актрисой Хлоей Морец больше не появлялся на публике в компании девушек. Однако его звездная мамочка Виктория Бекхэм, похоже, решила исправить эту ситуацию.

Британский дизайнер и экс-участница группы Spice Girls опубликовала в Instagram-Stories миловидный снимок с двумя щенками – Фигой и Оливией. Они и стали новыми членами большой семьи Бекхэмов, а особенно – старшего сына Бруклина.

"Новая девушка в жизни Бруклина", – подписала фото Виктория Бехкем в своей заметке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Meet my new baby Fig Beckham Публикация от bb (@brooklynbeckham) 9 Сен 2018 в 1:30 PDT

Фото, где счастливый парень обнимает одного из щенков, уже собрало более полмиллиона лайков и комментариев. А комментаторы выразили надежду, что в отношениях с Фигой Бруклин будет менее легкомысленным, чем с девушками.