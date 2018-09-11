Оля Полякова поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Известная украинская исполнительница, судья юмористического шоу "Лига смеха" Оля Полякова вместе со своим супругом бизнесменом Вадимом во вторник, 11 сентября, празднует 14-годовщину свадьбы.

В честь знакового события в семействе Оли Поляковой, знаменитость решила поделиться историей о том, как же мужу Вадиму удалось завоевать ее сердце и добиться заветного: "Да" на предложение руки и сердца.

На своей страничке в Instagram Полякова опубликовала снимок, на котором запечатлена бутылка шампанского и два бокала. В подписи к посту исполнительница отметила, что у супружеской пары праздничное утро начинается именно так.

"Милый мой! Этот праздник неизменно начинается утром ,за завтраком, когда ты и сделал мне предложение..., я проснулась вышла на кухню, а там шампанское, икра и ты, я спрашиваю «мы сегодня аристократы или дегенераты?» а ты ,мне мы сегодня жених и невеста, и бух на колено и кольцо в пять карат мне на палец, ну разве я могла отказать??)))))", - написала Оля, добавив хэштеги:"люблю тебя" и "14 лет свадьбы".

Напомним, Оля Полякова с мужем Вадимом сыграли свадьбу еще в 2004 году. Сейчас счастливые супруги воспитывают двух совместных дочек - 7-летнюю Алису и 13-летнюю Машу.