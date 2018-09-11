День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 11.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Генштабе объяснили продление сроков осеннего призыва
В Генштабе объяснили продление сроков осеннего призыва
Новости: Шокирующие фото "крымского Чернобыля" с высоты птичьего полета
Шокирующие фото "крымского Чернобыля" с высоты птичьего полета
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Новости: Презентация Apple: какие iPhone представит компания 12 сентября
Презентация Apple: какие iPhone представит компания 12 сентября
X

Оля Полякова поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Оля Полякова
15:13 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Оля Полякова и ее супруг бизнесмен Вадим празднуют 14-годовщину свадьбы.

Известная украинская исполнительница, судья юмористического шоу "Лига смеха" Оля Полякова вместе со своим супругом бизнесменом Вадимом во вторник, 11 сентября, празднует 14-годовщину свадьбы.

В честь знакового события в семействе Оли Поляковой, знаменитость решила поделиться историей о том, как же мужу Вадиму удалось завоевать ее сердце и добиться заветного: "Да" на предложение руки и сердца.

На своей страничке в Instagram Полякова опубликовала снимок, на котором запечатлена бутылка шампанского и два бокала. В подписи к посту исполнительница отметила, что у супружеской пары праздничное утро начинается именно так.

"Милый мой! Этот праздник неизменно начинается утром ,за завтраком, когда ты и сделал мне предложение..., я проснулась вышла на кухню, а там шампанское, икра и ты, я спрашиваю «мы сегодня аристократы или дегенераты?» а ты ,мне мы сегодня жених и невеста, и бух на колено и кольцо в пять карат мне на палец, ну разве я могла отказать??)))))", - написала Оля, добавив хэштеги:"люблю тебя" и "14 лет свадьбы".

Напомним, Оля Полякова с мужем Вадимом сыграли свадьбу еще в 2004 году. Сейчас счастливые супруги воспитывают двух совместных дочек - 7-летнюю Алису и 13-летнюю Машу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Годовщина свадьбы, Муж Оли Поляковой, Оля Полякова, Свадьба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Простые вкусности, которые знакомы лишь детям 90-х (Фото) Оливия Ньютон-Джон борется с раком в третий раз Яркие снимки, демонстрирующие то, как меняется жизнь после появления ребенка (Фото)

Последние новости

Гройсман: В 2019 году году Украине нужно обслужить и погасить $12 млрд долга В Киеве проверили киоски с шаурмой Бенедикт Камбербэтч и Джейк Джилленхол снимутся в новом фильме "Рио"
Сегодня читают
01 Позитивного начала дня: забавные утренние анекдоты 11 сентября
02 Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику
03 Леннокс Льюис начал подготовку к реваншу с Виталием Кличко
04 Выходные в октябре 2018: сколько будут отдыхать украинцы
05 Сегодня православные отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи
Новости сегодня
15:47 Гроза и ветер: киевлян предупредили о надвигающейся буре
15:45 Экс-нардепу Маркову вручили подозрение
15:45 Химвыбросы Крымского титана: власти Херсонской ОГА заявляют, что ситуация нормализовалась
15:43 Феррари подписали нового гонщика Шарля Леклера
15:36 В Бердянске у отдыхающего обнаружили холерный вибрион
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трагедия 9/11: Уникальные фото из Белого дома в день терактов 11 сентября
Уникальные фото из Белого дома в день терактов 11 сентября
Новости: Медицинская реформа: как будет работать "скорая помощь"
Медицинская реформа: как будет работать "скорая помощь"
Новости: Выходные в октябре 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в октябре 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Самые интересные украинские сериалы этой осени
Самые интересные украинские сериалы этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь