Экзотические животные известных людей, которые вас шокируют.

Экзотические животные известных людей, которые вас шокируют. Говорят, что собака – лучший друг человека, но некоторые западные звезды с этой поговоркой явно не согласятся. Возможно, собаки и кошки кажутся им слишком банальными питомцами. В любом случае владельцам некоторых весьма экзотических домашних животных однозначно удалось завязать особенные отношения со своими любимцами, и не важно, пятачок ли у них или пушистый хвост. Впереди вас ждет подборка из 25 самых необычных и милых примеров дружбы между знаменитостями и домашними животными.