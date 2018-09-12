Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4480649-potap-pokazal-futbolku-s-unikalnoy-nadpisyu.html
Потап показал футболку с уникальной надписью
18:25 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Потап выложил в instagram новый снимок.
Известный украинский рэпер Потап порадовал поклонников очередным селфи. Он выложил в Instagram фотографию на фоне синего неба в стильной футболке с уникальной надписью - названием одной из песен группы Mozgi. И как ни странно, в этот раз на фото Потап показался без головного убора.
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YA YEBOO WASH MALIBU #mozgiwear @mozgiwear #птп#пзт @positiff
Потап показал снимок настроения
Поклонники оценили модную вещь Потапа и многие захотели узнать, где можно приобрести такую футболку: "Шо это за крутой пацан?", "Крутяк", "Офигенная футболка".
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