Потап показал футболку с уникальной надписью

Известный украинский рэпер Потап порадовал поклонников очередным селфи. Он выложил в Instagram фотографию на фоне синего неба в стильной футболке с уникальной надписью - названием одной из песен группы Mozgi. И как ни странно, в этот раз на фото Потап показался без головного убора.

Поклонники оценили модную вещь Потапа и многие захотели узнать, где можно приобрести такую футболку: "Шо это за крутой пацан?", "Крутяк", "Офигенная футболка".