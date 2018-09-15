Актриса Шэрон Стоун приняла участие в новой фотосессии.

Актриса Шэрон Стоун приняла участие в новой фотосессии. 60-летняя голливудская звезда Шэрон Стоун, которая все еще выглядит потрясающе даже в купальнике, снялась для издания Editorialist Magazine. Новые снимки появились на странице известного фотографа Джеймса Уайта, который ее и снимал, в Instagram. На фото Шэрон позирует в вещах, которые смело можно назвать трендами нынешнего сезона – это тренч от бренда The Row, клетчатый брючный костюм от Gabriela Hearst и стильное черное платье от Versace.