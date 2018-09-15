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Наталья Могилевская и Скрябин: певица показала фрагмент новой песни (Видео)

Наталья Могилевская
11:48 Сегодня Телеграф
Фото: Іnstagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала видео с небольшим фрагментом своей новой композиции.

13 сентября состоялась премьера фильма "Город, в котором не ходят деньги", снятого по мотивам повести Андрея Кузьменко, больше известного как Кузьма. Одной из главных персон, не только посетивших мероприятие стала Наталья Могилевская.

Певица долгое время сотрудничала с Андреем, все началось еще с времен шоу "Шанс", на котором Наталья и Кузьма были в роли ведущих и тренеров начинающих певцов. После этого проекта исполнители не переставали общаться и поддерживать друг друга.

После трагической смерти Скрябина Наталья не забывает о своем друге. Она не только с теплотой в душе  вспоминает о нем, называя Кузьму "ангелом-хранителем нашей страны", но и старается популяризировать его произведения, ведь Андрей был не только исполнителем, но и писателем. Также певица отмечает, что "балагур" и хулиган-Кузьма на сцене, уходя за кулисы превращался в настоящего мыслителя.

На днях Наталья Могилевская опубликовала небольшой фрагмент видео создания своей новой песни, интригующе подписав пост: "Скоро Премьера! #mogilevskaya #скрябин Спасибо, Руслан за все наши песни, ночные монтажи, и твою поддержку! Спокойной ночи".

Вероятней всего, певица создала песню к новому фильму за сценарием Кузьмы "Город, в котором не ходят деньги", или же спела "в дуете" с певцом, включив в свою композицию фрагменты голоса Андрея Кузьменка.

15 сентября состоится концерт в честь юбилея Кузьмы Скрябина

Фанаты засыпали Наталью теплыми словами и комплиментами: "Ташенька, очень нравится. Хочу и жду эту песню", "Дякую, Наташа Вам за творчість і душевність.Завжди приемно. Все від серця. Кожна пісня.Бережіть себе", "Очень здорово. Вдохновляет. Голос словно краски...", "Спасибо большое за вашу прекрасную музыку очень жду новую песню!! У прекрасной женщины прекрасный голос!! Спасибо!!!!".

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Новости шоу бизнеса, Андрей Кузьменко, Кузьма Скрябин, Наталья Могилевская, Скрябин.
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