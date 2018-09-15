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Злата Огневич рассказала, какая часть тела мужчин нравится ей больше остального

Злата Огневич
18:00 Сегодня Телеграф
https://www.segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица призналась, что больше всего в мужчинах ей нравится ум.

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая покинула проект "Танцы со звездами" во втором эфире, рассказала поклонникам, какие мужчины ей нравятся. Она призналась, что самой сексуальной частью тела у мужчин считает ум.

"Найсексуальнішою частиною тіла в чоловіка для мене є...ну ні, не те, що ви подумали. Це його мозок. Це його розум, це його інтелект, тому шо це і неймовірне почуття гумору, це відчуття стилю, це відчуття міри у всьому. Дівчата, запам'ятайте, найцінніша частина тіла в чоловіка – це його мозок", – сказала Злата в коротком ролике, который опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонницы звезды поддержали ее выбор и отметили это в комментариях: "Умничка Злата!", "Привет Златочка! Правильные вещи говоришь", "Для мене тоже главное - МОЗГИ!", "Мозги и хорошее воспитание!".

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Новости шоу бизнеса, Видео, Злата Огневич, Мужчины, Певица, Публикация.
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