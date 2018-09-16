Уже сегодня, 16 сентября, на 1+1 выйдет четвертый выпуск популярного танцевального шоу "Танцы со звездами".

Уже сегодня, 16 сентября, на 1+1 выйдет четвертый выпуск популярного танцевального шоу "Танцы со звездами". И чтобы подогреть интерес телезрителей, организаторы решили показать уникальные архивные снимки со съемок первого сезона проекта. Он стартовал в октябре 2006 года. А ведущими стали Юрий Горбунов и Тина Кароль. Фотографии были опубликованы на официальной странице шоу в Instagram. А вы помните, как все начиналось?