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Новости: Netflix организовал вечеринку перед премией "Эмми 2018"
Netflix организовал вечеринку перед премией "Эмми 2018"
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Netflix организовал вечеринку перед премией "Эмми 2018"

Смотрите фото (4)
Netflix
21:58 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: В субботу, 15 сентября, знаменитости Голливуда собрались на одной вечеринке компании Netflix, чтобы поделиться мыслями и переживаниями по поводу премии "Эмми".

Стриминговый сервис Netflix, ленты которого претендуют на много наград на премии "Эмми", решил собрать всех звезд на вечеринке в Лос-Анджелесе. Среди них присутствовали Дженнифер Энистон, Милли Бобби Браун, Сара Полсон, Майкл Дуглас и многие другие.

"Старожилы" Голливуда и восходящие звезды много общались, пили элитный алкоголь и просто наслаждались компанией друг друга накануне важной премии. Женщины-знаменитости выбрали стильные коктейльные платья, в то время как мужчины – клетчатые рубашки и полосатые костюмы.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Netflix, Вечеринка, Звезды, Премия, Премия Эмми 2018.
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