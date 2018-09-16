Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4498291-netflix-organizoval-vecherinku-pered-premiey-emmi-2018.html
Netflix организовал вечеринку перед премией "Эмми 2018"
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Новости шоу бизнеса: В субботу, 15 сентября, знаменитости Голливуда собрались на одной вечеринке компании Netflix, чтобы поделиться мыслями и переживаниями по поводу премии "Эмми".
Стриминговый сервис Netflix, ленты которого претендуют на много наград на премии "Эмми", решил собрать всех звезд на вечеринке в Лос-Анджелесе. Среди них присутствовали Дженнифер Энистон, Милли Бобби Браун, Сара Полсон, Майкл Дуглас и многие другие.
"Старожилы" Голливуда и восходящие звезды много общались, пили элитный алкоголь и просто наслаждались компанией друг друга накануне важной премии. Женщины-знаменитости выбрали стильные коктейльные платья, в то время как мужчины – клетчатые рубашки и полосатые костюмы.
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