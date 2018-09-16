Netflix организовал вечеринку перед премией "Эмми 2018"

Стриминговый сервис Netflix, ленты которого претендуют на много наград на премии "Эмми", решил собрать всех звезд на вечеринке в Лос-Анджелесе. Среди них присутствовали Дженнифер Энистон, Милли Бобби Браун, Сара Полсон, Майкл Дуглас и многие другие.

"Старожилы" Голливуда и восходящие звезды много общались, пили элитный алкоголь и просто наслаждались компанией друг друга накануне важной премии. Женщины-знаменитости выбрали стильные коктейльные платья, в то время как мужчины – клетчатые рубашки и полосатые костюмы.