"Не пошли на сделку с дьяволом": жена Тищенко прокомментировала уход мужа с проекта

Вчера, 16 сентября, прошел четвертый эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами". За место в следующем выпуске соревновалось 11 пар. Знаменитости перевоплотились в роли популярных кино- и мультперсонажей. Участники старались как можно правдоподобнее сыграть и станцевать, избегая ошибок.

Ресторатор и шоумен Николай Тищенко вот уже три эфира подряд становился объектом судейской критики и насмешек язвительных пользователей Сети, которые отмечали, что Николай - это "огромная гора мышц", "шкаф".

В четвертом эфире Нане и Тищенко достался музыкальный фильм "Призрак Оперы". На этот раз шоумену нужно было перевоплотиться в драматического персонажа, позабыв о юморе и сексуальности. В образах Призрака и Кристины пара исполнила пасадобль.

Николая Тищенко и NANA - пасадобль

Судьи похвалили прогресс Николая в танцах, но также отметили, что он еще далек от идеала. Влад Яма также хорошо отозвался о правильно выполненной "испанской позиции".

Но, к сожалению, хорошие комментарии членов жюри не спасли пару от ухода с проекта. Вылет из шоу огорчил жену Николая. которая поддерживала его на протяжении всего шоу:

"Мы не пошли на сделку с дьяволом, по этому сегодня все было так как должно было быть! Мы сильные и свободные! Я готова была к этому исходу ещё вчера на прогоне. Несмотря ни на что, ребята станцевали достойно! Счастлива, что мы были частью этого шоу! И счастлива, что смогли достойно уйти ! Всем спасибо за любовь и поддержку! Болею за Беринчика и Сенечкина".

Также Алла отметила, что "иногда важнее красиво уйти, чем остаться". Она очень благодарна зрителям и друзьям за поддержку и призывает не переставать смотреть проект, который готовит еще много интересного.