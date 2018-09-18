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Актриса Шэрон Стоун бросила своего молодого бойфренда

Шэрон Стоун
12:57 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: 60-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун и ее 41-летний бойфренд миллиардер Анджело Боффа закончили свою отношения.

Известная глливудская актриса Шэрон Стоун и ее бойфренд Анджело Боффа расстались еще несколько месяцев назад. Однако, известно об этом стало только сейчас.

Так, Анджело Боффа стал в одном из своих телевизионных интервью признался, что они с Шэрон Стоун больше не вместе. О причинах расставания Боффа не рассказал, но отметил, что сейчас каждый из них идет своим путем.

"Если мужчина встречается с женщиной, которая младше него, это считается нормой. Мне кажется, в 2018 должно быть равенство в этом вопросе и в отношении к женщинам. Возраст не важен. Если два человека нравятся друг другу, между ними рождается чувство. Шэрон - потрясающе красивая, как внешне, так и внутренне. Она шикарная женщина, просто прекрасная, но, увы, мы больше не вместе уже где-то пару месяцев", - поделился Анджело.

Кроме того, молодой итальянец вспомнил о первом поцелуе со знаменитостью. Правда, подробности столь личного момента Боффа решил оставить при себе: "Конечно, я все помню, но я считаю лучше не говорить об этом, это было очень мило".

Также Анджелло добавил, что сейчас они с Шэрон не пересекаются, она занята своими делами, а он своими: "В течение нескольких месяцев каждый идет своим путем. У меня есть мои проекты в сфере недвижимости, она занята своими фильмами. На сегодня - я одинок".

Напомним, Шэрон Стоун и Анджело Боффа познакомилась в декабре прошлого года во время деловой встречи в Швейцарии. А вместе влюбленных впервые заметили в Нью-Йорке в январе этого года. Тогда Шэрон и Анджело сидели в ресторане и целовались. Также журналистам удалось запечатлить пару на совместном отдыхе на пляже.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Анджело Боффа, Отношения, Расстались, Шэрон Стоун.
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