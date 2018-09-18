Виктория Бекхэм станцевала забавный танец под песню Spice Girls (Видео)

Экс-солистка Spice Girls и британский дизайнер Виктория Бекхэм станцевала под легендарную песню "Spice Up Your Life", которую выпустили в 1997 году.

Накануне Виктория Бекхэм отпраздновала десятую годовщину своего бренда и провела долгожданный показ на Неделе моды в Лондоне. Шоу состоялось в галерее Thaddaeus Ropac.

В то же время все поклонники бренда имели возможность увидеть все новинки от Виктории Бекхэм на большом экране, где транслировалось шоу. Это событие дизайнер отпраздновала со своей семьей, а затем устроила шумную вечеринку под песни собственной группы Spice Girls.