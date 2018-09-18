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Виктория Бекхэм станцевала забавный танец под песню Spice Girls (Видео)
Новости шоу бизнеса: Короткий ролик Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.
Экс-солистка Spice Girls и британский дизайнер Виктория Бекхэм станцевала под легендарную песню "Spice Up Your Life", которую выпустили в 1997 году.
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Накануне Виктория Бекхэм отпраздновала десятую годовщину своего бренда и провела долгожданный показ на Неделе моды в Лондоне. Шоу состоялось в галерее Thaddaeus Ropac.
В то же время все поклонники бренда имели возможность увидеть все новинки от Виктории Бекхэм на большом экране, где транслировалось шоу. Это событие дизайнер отпраздновала со своей семьей, а затем устроила шумную вечеринку под песни собственной группы Spice Girls.
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