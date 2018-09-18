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Виктория Бекхэм станцевала забавный танец под песню Spice Girls (Видео)

Виктория Бекхэм
15:45 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Короткий ролик Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.

Экс-солистка Spice Girls и британский дизайнер Виктория Бекхэм станцевала под легендарную песню "Spice Up Your Life", которую выпустили в 1997 году.

 
 
 
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Disclaimer: high heels on the sofa at @marksclubmayfair. #startsomethingpriceless @mastercarduk x VB #VBSince08

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Накануне Виктория Бекхэм отпраздновала десятую годовщину своего бренда и провела долгожданный показ на Неделе моды в Лондоне. Шоу состоялось в галерее Thaddaeus Ropac.

В то же время все поклонники бренда имели возможность увидеть все новинки от Виктории Бекхэм на большом экране, где транслировалось шоу. Это событие дизайнер отпраздновала со своей семьей, а затем устроила шумную вечеринку под песни собственной группы Spice Girls.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Spice Girls, Видео, Виктория Бекхэм, Забавный танец, Танец.
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