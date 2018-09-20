"Мисс Украина 2018": участницы и подробности конкурса (Фото)

В четверг, 20 сентября, состоится финал конкурса "Мисс Украина-2018". Национальный конкурс красоты ежегодно проводится с 1991 года. В этому году в финале конкурса примут участие 24 претендентки в возрасте от 17 до 23 лет.

Участницы Мисс Украина 2018

Среди членов жюри: телеведущая Маша Ефросинина, музыкальный продюсер и со-владелица продюсерского центра "MOZGI Entertainment" Ирина Горовая, актер, теле- и радиоведущий Владимир Остапчук, украинский дизайнер одежды Андре Тан, актер и шоумен Юрий Ткач, украинский дизайнер одежды Юлия Айсина, известный ресторатор, телеведущий и шоумен Николай Тищенко, Украинский кино- и театральный актер, модель, обладатель титулов "Мистер Украина-2014" и Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук, "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко, украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года Ольга Харлан.

Ведущими "Мисс Украина 2018" стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Также на официальной странице конкурса в Instagram появились фото с генеральной репетиции. Стало известно, что на конкурсе выступит популярный украинский певец MONATIK.

Остались считанные часы до финала #missukraine2018. Кто же станет Мисс Украина-2018 станет известно сегодня вечером. Шоу финала проходит в формате телесъемки, вход по пригласительным. 30 сентября в 23:00 на канале 1+1 можно посмотреть трансляцию конкурса красоты!