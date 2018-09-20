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"Мисс Украина 2018": участницы и подробности конкурса (Фото)

Смотрите фото (41)
Мисс Украина 2018
20:10 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В финале конкурса будут участвовать 24 претендентки.

В четверг, 20 сентября, состоится финал конкурса "Мисс Украина-2018". Национальный конкурс красоты ежегодно проводится с 1991 года. В этому году в финале конкурса примут участие 24 претендентки в возрасте от 17 до 23 лет.

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Участницы Мисс Украина 2018

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Среди членов жюри: телеведущая Маша Ефросинина, музыкальный продюсер и со-владелица продюсерского центра "MOZGI Entertainment" Ирина Горовая, актер, теле- и радиоведущий Владимир Остапчук, украинский дизайнер одежды Андре Тан, актер и шоумен Юрий Ткач, украинский дизайнер одежды Юлия Айсина, известный ресторатор, телеведущий и шоумен Николай Тищенко, Украинский кино- и театральный актер, модель, обладатель титулов "Мистер Украина-2014" и Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук, "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко, украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года Ольга Харлан.

 
 
 
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Сегодня впервые в жюри конкурса Мисс Украина 2018 Готова получать дозу красоты @missukraine_official

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

 

Ведущими "Мисс Украина 2018" стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

 
 
 
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#backstage #missukraine2018 Наши ведущие «Мисс Украина 2018» - @gorbunovyuriy и @kosadcha

Публикация от Мисс Украина Miss Ukraine (@missukraine_official)

Также на официальной странице конкурса в Instagram появились фото с генеральной репетиции. Стало известно, что на конкурсе выступит популярный украинский певец MONATIK.

Мисс Украина 2018: все подробности о мероприятии

Остались считанные часы до финала #missukraine2018. Кто же станет Мисс Украина-2018 станет известно сегодня вечером. Шоу финала проходит в формате телесъемки, вход по пригласительным. 30 сентября в 23:00 на канале 1+1 можно посмотреть трансляцию конкурса красоты!

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Новости шоу бизнеса, 20 сентября, 30 сентября, Конкурс, Конкурс красоты, Мисс Украина 2018, подробности конкурса, Участницы, Финал, Фото.
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