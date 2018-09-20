Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко

Победительницей стала 23-летняя Вероника Дидусенко. Именно она представит Украину на престижном международном конкурсе красоты "Мисс Мира" в Китае.

Вероника Дидусенко

Область: Киевская

Киевская Возраст: 23

23 Рост: 175

Родилась и выросла в Киеве. Получила степень бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности математика. Девушка продолжает развиваться в сфере финансов и инвестиций. Также параллельно работает моделью в мировых агентствах Парижа и Милана, с брендами Maison Margela и Escada.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @colorfull_studio @four_seasons_club Публикация от Veronika Didusenko (@veronika_didusenko) 12 Сен 2018 в 12:28 PDT

Вероника рассказала о себе:

"Меня зовут Вероника, я родилась и выросла в Киеве. После окончания Украинского гуманитарного лицея имени Тараса Шевченко, я получила степень бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности математика. Продолжаю развиваться в сфере финансов и инвестиций. Также параллельно я работаю моделью в ведущих мировых агентствах Парижа и Милана, с брендами Maison Margela и Escada. Я обожаю путешествовать и получать новые знания. Люблю учить языки: свободно владею английским, изучаю французский и испанский" - рассказала Вероника.