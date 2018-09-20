День Независимости Украины

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Новости: Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко
Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко
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Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко

Смотрите фото (6)
Вероника Дидусенко
22:36 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Конкурс "Мисс Украина" проводят ежегодно с 1991 года. В 2018 году самой красивой девушкой Украины стала киевлянка Вероника Дидусенко.

Победительницей стала 23-летняя Вероника Дидусенко. Именно она представит Украину на престижном международном конкурсе красоты "Мисс Мира" в Китае.

"Мисс Украина 2018": участницы и подробности конкурса (Фото)

Вероника Дидусенко

  • Область: Киевская
  • Возраст: 23
  • Рост: 175

Родилась и выросла в Киеве. Получила степень бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности математика. Девушка продолжает развиваться в сфере финансов и инвестиций. Также параллельно работает моделью в мировых агентствах Парижа и Милана, с брендами Maison Margela и Escada.

 
 
 
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Проблеми, з якими стикаються наші потенційні маленькі Ейнштейни - складні і, на перший погляд, неосяжні... В нас було два шляхи: оголити існуючі прогалини у системі освіти, підкреслити соціальну складову проблеми і давити на співчуття чи зробити більший акцент на позитив, цікаву гру, пригоди, які, на наш погляд, дадуть нам набагато більше можливостей і емоційних сил для реалізації цього важливого проекту В «Young Einsteins» ми обрали саме цей, другий шлях #youngeinsteinsukraine

Публикация от Veronika Didusenko (@veronika_didusenko)

 

 
 
 
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@colorfull_studio @four_seasons_club

Публикация от Veronika Didusenko (@veronika_didusenko)

 

Вероника рассказала о себе: 

"Меня зовут Вероника, я родилась и выросла в Киеве. После окончания Украинского гуманитарного лицея имени Тараса Шевченко, я получила степень бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности математика. Продолжаю развиваться в сфере финансов и инвестиций. Также параллельно я работаю моделью в ведущих мировых агентствах Парижа и Милана, с брендами Maison Margela и Escada. Я обожаю путешествовать и получать новые знания. Люблю учить языки: свободно владею английским, изучаю французский и испанский" - рассказала Вероника.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Альманах 2018, Вероника Дидусенко, Конкурс, Конкурс красоты, Мисс Украина 2018, Победительница.
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