Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко
Новости шоу бизнеса: Конкурс "Мисс Украина" проводят ежегодно с 1991 года. В 2018 году самой красивой девушкой Украины стала киевлянка Вероника Дидусенко.
Победительницей стала 23-летняя Вероника Дидусенко. Именно она представит Украину на престижном международном конкурсе красоты "Мисс Мира" в Китае.
"Мисс Украина 2018": участницы и подробности конкурса (Фото)
Вероника Дидусенко
- Область: Киевская
- Возраст: 23
- Рост: 175
Родилась и выросла в Киеве. Получила степень бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности математика. Девушка продолжает развиваться в сфере финансов и инвестиций. Также параллельно работает моделью в мировых агентствах Парижа и Милана, с брендами Maison Margela и Escada.
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Проблеми, з якими стикаються наші потенційні маленькі Ейнштейни - складні і, на перший погляд, неосяжні... В нас було два шляхи: оголити існуючі прогалини у системі освіти, підкреслити соціальну складову проблеми і давити на співчуття чи зробити більший акцент на позитив, цікаву гру, пригоди, які, на наш погляд, дадуть нам набагато більше можливостей і емоційних сил для реалізації цього важливого проекту В «Young Einsteins» ми обрали саме цей, другий шлях #youngeinsteinsukraine
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Вероника рассказала о себе:
"Меня зовут Вероника, я родилась и выросла в Киеве. После окончания Украинского гуманитарного лицея имени Тараса Шевченко, я получила степень бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности математика. Продолжаю развиваться в сфере финансов и инвестиций. Также параллельно я работаю моделью в ведущих мировых агентствах Парижа и Милана, с брендами Maison Margela и Escada. Я обожаю путешествовать и получать новые знания. Люблю учить языки: свободно владею английским, изучаю французский и испанский" - рассказала Вероника.