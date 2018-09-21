Светлана Тарабарова растрогала поклонников очаровательным снимком с сыном
Новости шоу бизнеса: Молодая мама Светлана Тарабарова выложила новый трогательный снимок с новорожденным сыном.
Совсем недавно девушка оповестила поклонников о том, что стала мамой. На протяжении всей беременности Тарабарова радовала позитивными снимками, показывая все прелести прекрасного положения. Теперь фотографии станут еще ярче и веселее, ведь на них теперь присутствует ее маленькое чудо. Также девушка рассказала, что назвала малыша Иваном. Конечно пока Света не показывает лица ребенка, но ее новый такой же трогательный и светлый.
Светлана Тарабарова впервые после родов рассказала о радости материнства
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В нас з‘явився новий друг - мамин помічник - ведмедик @doodootoys_official ) ⠀ І це не просто іграшка , як здається на перший погляд - це реально працює! ⠀ Завдяки рожевому шуму , яким оснащений цей милий ведмідь засинає швидко і солодко не тільки Іван , але і мама з татом ⠀ А як засинає ваш малюк ?) ⠀ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #doodootoys_official
Светлана Тарабарова представила публике сына Ивана
Девушка лежит на кровати с счастливым видом, а рядом очаровательный плюшевый мишка. И конечно же рядом с молодой мамой видно крошечные ножки ребенка. Поклонники пришли в восторг от такого сказочного зрелища: "Счастья и любви вам", "Поздравляю с сынишкой. Ваня - прекрасное имя", "Красотка".