Мама Меган Маркл посетила презентацию кулинарной книги дочери

Вчера, 20 сентября, в Кенсингтонском дворце состоялась презентация кулинарной книги супруги принца Гарри – Меган Маркл. На мероприятии присутствовала и мама герцогини Сассекской, накануне прилетевшая в Лондон из Лос-Анджелеса.

Это первое появление Дории Рэгленд на публике с момента свадьбы ее дочери с британским принцем. Напомним, церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл прошла 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Doria Ragland joins her daughter, the Duchess of Sussex, at the launch of her new #Grenfell cookbook, Together. What an elegant lady - I can’t give you her outfit, though, unfortunately. pic.twitter.com/T9jTGxvJeX — Rebecca English (@RE_DailyMail) 20 сентября 2018 г.

"Привет, я мама Мег", – скромно представилась гостям презентации Дория Рэгленд, когда принц Гарри открыл переднюю дверь прибывшего на территорию Кенсингтонского дворца внедорожника.

VIDEO: Meghan’s mum Doria and Prince Harry let the Duchess of Sussex take the lead as she introduced them to the women she met from the #hubbcommunitykitchen near #GrenfellTower pic.twitter.com/zEjXC4DbCC — Chris Ship (@chrisshipitv) 20 сентября 2018 г.

Напомним, кулинарная книга Together: Our Community Cookbook (Вместе: книга нашего сообщества) – это первый самостоятельный благотворительный проект Меган Маркл в качестве герцогини Сассекской. Книга была создана совместно с женщинами из сообщества Hubb Community Kitchen. Все средства от продажи книги будут перечислены на поддержку жертв прошлогоднего пожара в лондонской высотке Гренфелл-тауэр.

Well look who showed up to support her daughter's big day. Doria Ragland is here with the Duchess of Sussex and son-in-law Prince Harry pic.twitter.com/WDl50BzCAK — Hannah Furness (@Hannah_Furness) 20 сентября 2018 г.

На презентацию своей первой книги Меган Маркл пришла в топе Tuxe, плиссированной юбке Misha Nonoo, синем пальто Smythe и черных туфлях Sarah Flint. Герцогиня Сассекская, как всегда, выглядела безупречно, но, кажется, в этот день ее затмила собственная мать.

Внимание публики было приковано к Дории Рэгленд, чей приезд стал для гостей приятным сюрпризом. Мать Меган Маркл надела на мероприятие стильный наряд цвета верблюжьей шерсти и шарф-палантин в тон.

На презентации проекта дочери Дория помогала готовить угощения, интересовалась рецептами и ингредиентами блюд, делала индийский хлеб чапати и переворачивала кюфту на гриле. Гостям мероприятия предлагали продегустировать такие блюда из кулинарной книги Меган Маркл, как курица с сосусом карри и кокосом, пирог с карамелизированной сливой, хумус, баклажаны масала, имбирный чай и многое другое.