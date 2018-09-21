Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4516689-sheron-stoun-pokazala-snimok-yunosheskih-let.html
Шэрон Стоун показала снимок юношеских лет
20:52 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: 60-летняя актриса Шэрон Стоун показала поклонникам архивный снимок своей юности.
Голливудская актриса Шэрон Стоун поделилась с поклонниками в Instagram редким снимком из личного архива, на котором она изображена в молодости.
60-летняя кинозвезда опубликовала фотографию, датированную 1992 годом. В комментариях поклонники в очередной раз восхищались красотой актрисы, которая заслужила титул мирового секс-символа.
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#TBT to 1992. "It's my experience that you really can't lose when you try the truth." - Sharon
"Потрясающее фото и потрясающая ты", "Очень сексуальная Шэрон", "Правда прекрасна", "Обожаю этот стиль", "Какая красивая женщина" - написали поклонники Шэрон.
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