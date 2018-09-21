Шэрон Стоун показала снимок юношеских лет

Голливудская актриса Шэрон Стоун поделилась с поклонниками в Instagram редким снимком из личного архива, на котором она изображена в молодости.

60-летняя кинозвезда опубликовала фотографию, датированную 1992 годом. В комментариях поклонники в очередной раз восхищались красотой актрисы, которая заслужила титул мирового секс-символа.

"Потрясающее фото и потрясающая ты", "Очень сексуальная Шэрон", "Правда прекрасна", "Обожаю этот стиль", "Какая красивая женщина" - написали поклонники Шэрон.