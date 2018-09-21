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Шэрон Стоун показала снимок юношеских лет

Шэрон Стоун
20:52 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 60-летняя актриса Шэрон Стоун показала поклонникам архивный снимок своей юности.

Голливудская актриса Шэрон Стоун поделилась с поклонниками в Instagram редким снимком из личного архива, на котором она изображена в молодости.

60-летняя кинозвезда опубликовала фотографию, датированную 1992 годом. В комментариях поклонники в очередной раз восхищались красотой актрисы, которая заслужила титул мирового секс-символа.

 
 
 
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#TBT to 1992. "It's my experience that you really can't lose when you try the truth." - Sharon

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

"Потрясающее фото и потрясающая ты", "Очень сексуальная Шэрон", "Правда прекрасна", "Обожаю этот стиль", "Какая красивая женщина" - написали поклонники Шэрон.

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