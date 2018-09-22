Танцы со звездами 2018: чего ожидать в пятом выпуске

В воскресенье, 23 сентября, зрители смогут наблюдать за новым выпуском популярного шоу "Танцы со звездами". На этот раз знаменитости расскажут свои личные истории, которые поменяли их жизнь.

Так, очередной эфир "Танців з зірками" пройдет под темой "Год, который изменил мою жизнь". В своих танцевальных номерах знаменитости покажут переломные моменты, которые произошли в их жизни. Темой программы будет "Год, который изменил мою жизнь".

Номер-открытие будет приурочен Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. На паркет вместе со звездными участниками выйдут также пожилые пары.

Зрители узнают, чего стоило Michelle Andrade оставить жизнь в Боливии и переехать в Украину, а Игорю Ласточкину, который вырос в небогатой семье, достичь успеха и стать юмористом.

Леся Никитюк на паркете продемонстрирует свой сложный путь к успеху танго. Денис Беринчик в хип-хопе расскажет, как обычный парень может добиться успеха в спорте и стать чемпионом мира.

На этот раз компанию ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе составит ведущий проектов "Инспектор. Города" и "Король десертов" Владимир Остапчук. Знаменитость будет встречать участников после выступлений, а также первым узнавать их впечатления и эмоции от оценок судей.

Главным гостем эфира станет молдавский певец Dan Balan, автор песни "Live Your Life" в исполнении певицы Rihanna, которая была номинирована на премию "Грэмми 2009". Популярный артист исполнит для телезрителей свой хит "Hold on Love".