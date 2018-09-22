День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Интерактивная доска и учебники: Гройсман заявил о реформе школы
Интерактивная доска и учебники: Гройсман заявил о реформе школы
Новости: Ватикан и КНР важным соглашением укрепили католицизм
Ватикан и КНР важным соглашением укрепили католицизм
Новости: Фред забил первый гол за Манчестер Юнайтед
Фред забил первый гол за Манчестер Юнайтед
Новости: Танцы со звездами 2018: чего ожидать в пятом выпуске
Танцы со звездами 2018: чего ожидать в пятом выпуске
X

Танцы со звездами 2018: чего ожидать в пятом выпуске

Танцы со звездами 2018
19:39 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новый выпуск "Танцев со звездами" зрители смогут увидеть уже в это воскресенье, 23 сентября, в 21:00 на телеканале 1+1.

В воскресенье, 23 сентября, зрители смогут наблюдать за новым выпуском популярного шоу "Танцы со звездами". На этот раз знаменитости расскажут свои личные истории, которые поменяли их жизнь.

Так, очередной эфир "Танців з зірками" пройдет под темой "Год, который изменил мою жизнь". В своих танцевальных номерах знаменитости покажут переломные моменты, которые произошли в их жизни.  Темой программы будет "Год, который изменил мою жизнь".

Танцы со звездами 2018: Анита Луценко прокомментировала ссору Никитюк и Ямы

Номер-открытие будет приурочен Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. На паркет вместе со звездными участниками выйдут также пожилые пары.

Зрители узнают, чего стоило Michelle Andrade оставить жизнь в Боливии и переехать в Украину, а Игорю Ласточкину, который вырос в небогатой семье, достичь успеха и стать юмористом.

Леся Никитюк на паркете продемонстрирует свой сложный путь к успеху танго. Денис Беринчик в хип-хопе расскажет, как обычный парень может добиться успеха в спорте и стать чемпионом мира.

"Танцы со звездами": Мишель Андраде и Женя Кот провели работу над ошибками

На этот раз компанию ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе составит ведущий проектов "Инспектор. Города" и "Король десертов" Владимир Остапчук. Знаменитость будет встречать участников после выступлений, а также первым узнавать их впечатления и эмоции от оценок судей.

Главным гостем эфира станет молдавский певец Dan Balan, автор песни "Live Your Life" в исполнении певицы Rihanna, которая была номинирована на премию "Грэмми 2009". Популярный артист исполнит для телезрителей свой хит "Hold on Love".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, 1+1, 23 сентября, 5 выпуск, Michelle Andrade, Владимир Остапчук, Дан Балан, Денис Беринчик, Игорь Ласточкин, Леся Никитюк, пятый выпуск, Танці з зірками, Танцы, Танцы со звездами, танцы со звездами 2018, чего ожидать, Шоу, Юрий Горбунов.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Звезда "Сплетницы" раскрыла секреты личной жизни Ума Турман удивила поклонников откровенными снимками для глянца Тому Фелтону 30: как изменился Драко Малфой со времен "поттерианы"

Последние новости

Смех до слез: эти забавные люди доказали, что техника безопасности для слабаков Сальма Хайек поделилась в Instagram трогательным семейным снимком Бюджетники в Варшаве массово требовали высокие зарплаты
Сегодня читают
01 "Паспортный скандал" с Венгрией может принести пользу Украине
02 Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем
03 Похолодание и мокрый снег: в Украине ухудшится погода
04 Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
05 Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества
06 Гороскоп на сегодня, 22 сентября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
20:18 Свитолина и Цуренко сыграют на турнире в Китае
20:05 Украина станет первой в Европе, где начнутся продажи новой версии Haval H6
19:46 Легендарный Роналдо хочет вернуться в футбол
19:46 Вице-премьер: закарпатцы первыми пострадают от действий Венгрии
19:19 Ирина Шейк снялась в новой фотосессии для модного глянца
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Вопрос Крыма и Донбасса обсудят в Генассамблее ООН
Вопрос Крыма и Донбасса обсудят в Генассамблее ООН
Новости: В Армянске хотят отменить режим чрезвычайной ситуации
В Армянске хотят отменить режим чрезвычайной ситуации
Новости: В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
Новости: Бывший участник шоу "Холостяк" женился
Бывший участник шоу "Холостяк" женился
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь