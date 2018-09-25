Тина Кароль появилась в нежном образе в новой фотосессии.

Фаны Тины Кароль ловят каждое новое фото Тины, как подарок. Ведь певица редко публикует снимки, не связанные с концертами и гастролями. И неожиданно для всех она засыпала свой профиль серией кадров из нового фотосета. Пока неизвестно, для чего предназначена эта съемка. Но раскованность, чувственность и игривость Кароль на фото заставляют отказаться от всех вопросов. Похоже, что дива украинской сцены открыла в себе новые грани, которые ей не терпится продемонстрировать всем вокруг.