Многие люди очень сильно беспокоятся о том, как будут выглядеть татуировки в старости.

Многие люди очень сильно беспокоятся о том, как будут выглядеть татуировки в старости. Порой именно это является решающей причиной для отказа от нанесения татуировки. Большинство думают, что в преклонном возрасте главный вопрос, которым они будут задаваться, будет касаться эстетической составляющей их татуировки. Это едва ли, ребята. Фотограф Ингрид Мейхеринг (Ingrid Meijering) создала проект под названием «TattooAge. Never too old», чтобы доказать, что в старости татуировки не выглядят ужасно и их носители гордятся своей нательной живописью.